Месси до сих пор меня завораживает и удивляет, – Иньеста

Легендарный Андрес Иньеста отвесил бывшему партнеру по Барселоне тонну комплиментов.

"Месси до сих пор меня завораживает. Величие Лео в том, что он всегда умеет создавать сюрпризы. Он делает разницу на поле от матча к матчу, не останавливается годами. Поэтому даже сейчас, спустя столько времени, Лео продолжает удивлять.

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Почему он, забив миллионы голов, мечтает о том, что сделал я? Чемпионат мира очень важен. Каждый мечтает оказаться в финале Мундиаля и забить тот гол.

Я разделил с ним невероятное количество мячей в различных финалах, но понимаю, что тот мой гол был особенным. Не просто победный, а победный на чемпионате мира. Мало кому такое суждено", – цитирует Иньесту Ole.

Иньеста играл рядом с Месси в Барселоне 13 лет, после чего уехал завершать карьеру в Японию. Андрес забил победный гол в финале ЧМ-2010, который принес Испании титул чемпиона.

Андрес Іньєста. Геній футболу, який плакав ночами через бажання втекти з Барселони