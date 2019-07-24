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Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем

09:53 70 Читати українською
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем
Лионель Месси / Reuters

КОНМЕБОЛ наказал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за скандальный эпизод в матче за 3-е место на Копа Америка-2019.

Лионель Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов, передает TyC Sports.

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Отмечается, что дополнительной дисквалификации за эпизод с Меделем не будет, однако форварда могут наказать еще и за скандальные высказывания в адрес КОНМЕБОЛ. Ожидается, что вердикт вынесут в течение 15 дней или позже.

Напомним, после матча Аргентина – Чили Месси проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ футболе. Добавим, что Лионель уже извинился за этот эпизод.

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