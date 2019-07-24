Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за эпизод с Меделем

КОНМЕБОЛ наказал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за скандальный эпизод в матче за 3-е место на Копа Америка-2019.

Лионель Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован на 1500 долларов, передает TyC Sports.

Аргентина – Чили: Месси удален с поля после брутальной потасовки с Меделем – странное решение арбитра

Отмечается, что дополнительной дисквалификации за эпизод с Меделем не будет, однако форварда могут наказать еще и за скандальные высказывания в адрес КОНМЕБОЛ. Ожидается, что вердикт вынесут в течение 15 дней или позже.

Напомним, после матча Аргентина – Чили Месси проигнорировал церемонию вручения медалей и заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ футболе. Добавим, что Лионель уже извинился за этот эпизод.

Бразилія заслужено з титулом, лють Мессі, свавілля VAR, здобутки та фейли гравців Динамо – якою була Копа Амеріка-2019