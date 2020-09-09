После заявления Лео о желании покинуть Камп Ноу английский клуб активизировался и был готов осуществить трансфер. Манчестер Сити даже делал предложение каталонцам.

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L'illustre опубликовал документ, который раскрывает детали предложения. Отметим, что его подписал Чики Бегиристайн, директор по футболу Манчестер Сити.

Согласно документу, англичане были готовы заплатить Барсе за переход Месси 200 миллионов евро двумя траншами. Первый должен был быть осуществлен в августе 2020 года, а второй – в августе 2021-го. Еще 20 млн каталонцы могли получить дополнительно, если бы Лео помог Сити выиграть Лигу чемпионов. Источник отмечает, что с самим игроком уже был согласован трехлетний контракт с зарплатой в 40 млн фунтов за сезон.

Напомним, сага закончилась тем, что Месси остался в Барселоне. Лионель дал откровенное интервью, в котором признался, что действительно хочет уйти, но клуб отказался идти навстречу его желанию.

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