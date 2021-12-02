Месси даже не в пятерке: как Украина проголосовала за "Золотой мяч-2021"
France Football отдал самую престижную индивидуальную награду года Лионелю Месси. Но от Украины аргентинец получил ноль баллов.
Украину в голосовании, организованным французским изданием, представлял Игорь Линник, бывший репортер УЕФА, а ныне главный редактор сайта "Футбольный клуб". Сегодня журналист сообщил, за кого отдал свои голоса.
Месси разгромлен: Луческу, Де Дзерби, Скрипник и другие тренеры УПЛ выбрали своих фаворитов на "Золотой мяч-2021"
Пятерка лучших игроков от Украины выглядела следующей: Роберт Левандовски (6 баллов), Жоржинью (4), Карим Бензема (3), Леонардо Бонуччи (2) и Джорджо Кьеллини (1). Лионель Месси не вошел даже в топ-5, поэтому не получил ни одного очка.
Напомним, форвард ПСЖ и сборной Аргентины опередил польского нападающего всего на 33 балла. Для Лео этот "Золотой мяч" стал уже седьмым. У ближайшего преследователя – Криштиану Роналду, который в этом году оказался на шестой строчке – их всего пять.
"Золотой мяч 2021": Месси на 7 вершине, историческое падение Роналду, призы для Левандовски, Барселоны и Челси