Летний уход Лионеля Месси из Барселоны пока не выглядит однозначно.

Звезда "блаугранас" не контактировал ни с одним другим клубом, хотя имел такое право с 1 января, утверждает Goal.

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Месси собирается дождаться конца сезона и тогда принимать решение относительно своего будущего. Важным фактором станет новый президент Барселоны. Фаворитом на победу считается Жоан Лапорта, но Месси не планирует публично поддерживать кого-то из кандидатов.

Добавим, что главными претендентами на шестикратного обладателя "Золотого мяча" являются ПСЖ и Манчестер Сити.

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