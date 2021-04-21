"Я бы сделал все, что меня попросили, ради Месси в Реале. Я бы пешком дошел до Рима и обратно, чтобы попросить Папу о помощи. Все, лишь бы Месси был с нами...

"Кому-то придется забрать себе 10-й номер", – экс-директор Барселоны убежден, что Месси определился с будущим

Впрочем, он уже полностью принадлежал Барселоне, поэтому нам пришлось подписывать Роналду. Это был мой интерес и навязчивая идея, потому что он был другим топ-игроком на тот момент. Нам повезло подписать его, и все сложилось хорошо. Нам повезло, что они оба были в испанском футболе. Они сделали друг друга лучше", – цитирует Кальдерона Mundo Deportivo.

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Напомним, летом 2009-го Реал приобрел Роналду у Манчестер Юнайтед за 94 млн евро. Португалец провел в Мадриде 9 лет и выиграл 4 Лиги чемпионов.

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