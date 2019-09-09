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"Месси был предсказуемым, пока его не изменил Гвардиола", – Видич вспомнил финалы Лиги чемпионов против Барселоны

18:05 96 Читати українською
"Месси был предсказуемым, пока его не изменил Гвардиола", – Видич вспомнил финалы Лиги чемпионов против Барселоны
Видич против Месси / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед поделился мнением об особенностях игры Лионеля Месси.

"Гвардиола изменил Месси. Ранее он играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.

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Гвардиола поставил его в центр и сделал еще лучше. Вся команда начала играть на него. Он атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и каждый раз мы проигрывали. Трудно признать, что Барселона была лучше МЮ. Все еще трудно об этом говорить, трудно это принять.

У нас была прекрасная команда в 2009 году. Мы могли выступить лучше. У нас играли чемпионы Европы и мира, Барселона боялась нас больше, чем мы их. Победа над нами дала им веру в себя. Победа в Риме стала ключевым моментом для Барселоны Гвардиолы", – сказал Видич в интервью The Athletic.

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Напомним, сербский центрбек вместе с Манчестер Юнайтед дважды уступал каталонцам в финале Лиги чемпионов (2009 и 2011 годы).

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