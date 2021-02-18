"Видеть, что происходит с Месси, ни приятно, ни радостно. Он принял решение уйти, был убежден в его правильности. Казалось, что пути назад нет. Если учесть, что происходит все это время, то можно сделать вывод о том, что он был прав.

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Сложно рассуждать о внутренних проблемах клуба. Для этого нужно находиться внутри. У каждого клуба – своя особая ситуация. Месси был символом того поколения Барселоны, которое радовало нас в течение десяти лет. Или, как любил говорить Гвардиола, вишенкой на торте. Но у любого цикла всегда есть конец. Это общее правило.

Пожалуй, сейчас Лионель и его семья переживают тяжелые времена. Надеюсь, эту ситуацию удастся решить. Индивидуально он выглядит очень хорошо. Месси способен еще на многое. Должен ли он остаться в Барселоне? Трудно советовать. Только сам игрок может принимать решения.

Если проанализировать всю его карьеру, те решения, которые он принимал, то лучший совет – делать то, чего действительно хочешь. Таким было его решение, когда мы фактически украли его у сборной Испании", – поделился Пекерман в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона была разбита ПСЖ на Камп Ноу (4:1), что возобновило разговоры о будущем уходе Месси из каталонского клуба.

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