"Месси был обманчивым и провокационным – трудно представить такое": злой гений Шевченко уничтожил лидера Барселоны

Бывший голкипер Реала не в восторге от поведения Лионеля Месси.

Ежи Дудек, который 4 года был дублером Икера Касильяса в мадридском Реале, рассказал о своих впечатлениях от рекордсмена по количеству "Золотых мячей".

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"Месси был обманчивым и провокационным, как и вся Барселона с Гвардиолой. Они всегда были готовы спровоцировать нас. Вы бы слышали, какие вещи он говорил Пепе и Рамосу – трудно представить такие слова от, казалось бы, тихого и спокойного человека. Это очень огорчало Моуринью и весь Реал", – цитирует Дудека Marca со ссылкой на автобиографию поляка.

Напомним, именно Дудек отразил решающий пенальти от Андрея Шевченко в финале Лиги чемпионов 2004/05, а Ливерпуль одолел Милан и стал победителем турнира.

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