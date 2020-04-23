toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Месси был обманчивым и провокационным – трудно представить такое": злой гений Шевченко уничтожил лидера Барселоны

22:12 28 Читати українською
"Месси был обманчивым и провокационным – трудно представить такое": злой гений Шевченко уничтожил лидера Барселоны
Лионель Месси / ФК Барселона

Бывший голкипер Реала не в восторге от поведения Лионеля Месси.

Ежи Дудек, который 4 года был дублером Икера Касильяса в мадридском Реале, рассказал о своих впечатлениях от рекордсмена по количеству "Золотых мячей".

Месси 500-м голом за Барселону нокаутировал Реал на Бернабеу – 3 года легендарному фото празднования аргентинца

"Месси был обманчивым и провокационным, как и вся Барселона с Гвардиолой. Они всегда были готовы спровоцировать нас. Вы бы слышали, какие вещи он говорил Пепе и Рамосу – трудно представить такие слова от, казалось бы, тихого и спокойного человека. Это очень огорчало Моуринью и весь Реал", – цитирует Дудека Marca со ссылкой на автобиографию поляка.

Напомним, именно Дудек отразил решающий пенальти от Андрея Шевченко в финале Лиги чемпионов 2004/05, а Ливерпуль одолел Милан и стал победителем турнира.

"Я почувався так, наче на мене напали": Мессі – про конфлікт з Барселоною, можливість відходу та завершення кар'єри

blog_ava
Тренер из России в Динамо – известно имя неожиданного кандидата, который бил Гвардиолу
12:09
850
Теги
Ежи Дудек Ежи Дудек Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Лионель Месси Лионель Месси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
15
час
:
49
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук