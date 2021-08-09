Богатые катарцы абсолютно уверены относительно окончательного решения ситуации с подписанием легенды.

Месси в ПСЖ будет выбирать из двух номеров – для аргентинца могут сделать "вратарское" исключение

"Это неправда, что Месси открыл переговоры с некоторыми другими клубами. Все полностью решено в пользу ПСЖ. Ожидается, что Месси будет в Париже в течение ближайших 72 часов", – написал Халифа бин Хамад Аль-Тани в Twitter.

Напомним, в межсезонье ПСЖ уже осуществил ряд мощных подписаний – Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Трое первых достались французскому гранду свободными агентами.

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