"Месси будет в Париже в течение 72 часов": брат владельца ПСЖ срывает всю интригу вокруг трансфера
Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада аль-Тани, успокаивает фанатов французского гранда.
Богатые катарцы абсолютно уверены относительно окончательного решения ситуации с подписанием легенды.
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"Это неправда, что Месси открыл переговоры с некоторыми другими клубами. Все полностью решено в пользу ПСЖ. Ожидается, что Месси будет в Париже в течение ближайших 72 часов", – написал Халифа бин Хамад Аль-Тани в Twitter.
Напомним, в межсезонье ПСЖ уже осуществил ряд мощных подписаний – Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Трое первых достались французскому гранду свободными агентами.
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