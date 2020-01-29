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Месси будет играть столько, сколько захочет, – Маскерано

12:23 89 Читати українською
Месси будет играть столько, сколько захочет, – Маскерано
Месси и Маскерано / Getty Images

Бывший хавбек Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано поделился мыслями об особенностях игры своего многолетнего партнера Лионеля Месси.

"Лео будет играть столько, сколько захочет. Его понимание игры уникальное.

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Это дает ему потенциал играть до необходимого возраста. По этой причине Месси меньше зависит от физических способностей, поскольку его преимущества в голове. Все заранее знают, что он будет делать на поле, однако Лео все равно находит свободное пространство. Это сумасшедшая вещь, эта игра принадлежит ему", – рассказал Маскерано в комментарии TyC Sports.

Напомним, действующий контракт Месси с Барселоной рассчитан до лета 2021, однако после каждого сезона аргентинец имеет право покинуть Камп Ноу бесплатно и перейти в другой клуб (но не из Европы).

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