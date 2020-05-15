Месси: Барселона не выиграет Лигу чемпионов, если продолжит играть так, как в последних матчах перед паузой

Лидер Барселоны Лионель Месси считает, что каталонцам нужно усовершенствовать свою игру, чтобы завоевать в этом сезоне европейский трофей.

Перед коронавирусной паузой Месси сказал, что "Барса не выиграет ЛЧ с тем, что у нее есть". На что Кике Сетьен ответил удивлением и заявил, что у его команды хорошие шансы победить. Теперь аргентинец расшифровал свои слова.

"Возможно, в итоге пауза пойдет нам на пользу, но сначала нужно дождаться, возобновятся ли вообще соревнования. Тогда уже посмотрим, в какой мы форме и как далеко сможем пройти в Лиге чемпионов.

Думаю, тренер неправильно понял мои слова. Или ему неправильно подали то, что я хотел сказать. Я имел в виду, что мы точно не выиграем Лигу чемпионов, если продолжим играть так, как в последних матчах перед остановкой сезона.

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У меня никогда не было сомнений в нашей команде и в том, что нам по силам выиграть все турниры. Но только в том случае, если мы усовершенствуем нашу игру. У всех есть свое мнение, которое нужно уважать.

Я оцениваю ситуацию, имея большой опыт. Мне посчастливилось выступать в Лиге чемпионов уже несколько лет. Поэтому я знаю, что победить в турнире, играя так, как мы это делали до паузы, нереально", – сказал Месси в комментарии Sport.

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