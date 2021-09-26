Нападающий ПСЖ Лионель Месси переехал в престижный район на западе французской столицы.

Новый французский дом 34-летнего аргентинца имеет два этажа общей площадью 300 кв. метров. В особняке есть 4 спальни и небольшой сад, сообщает RMC.

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Стоимость аренды коттеджа составляет менее 20 тысяч евро в месяц. Отмечается, что по соседству с Месси живут семьи его одноклубников и соотечественников – Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Вокруг нового дома уже обосновалась служба безопасности. Детей Лионеля зачислили в престижную международную школу.

Отметим, ранее в течение месяца семья звездного аргентинца проживала в одном из отелей столицы Франции.

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