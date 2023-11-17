Действующие чемпионы мира потерпели первое поражение после своего триумфа в Катаре. Аргентина, хоть и играла дома, ничего не смогла сделать против Уругвая. Иногда эмоции выходили за пределы. В одном из эпизодов в драку чуть ли не полез Лео Месси. Интересно, что арбитр за подобные действия не дал даже предупреждения.

Аргентина проиграла впервые после победы на ЧМ-2022, второе подряд поражение Бразилии

После игры капитан аргентины продолжил атаковать оппонентов, но уже словесно. "Это нормально для таких матчей. Это квалификация, а Уругвай всегда такой. Ничего особенного. Предпочитаю не говорить то, что думаю. Однако этим юношам, а у них выросло хорошее поколение, нужно учиться уважению у старших, потому что эти матчи всегда были напряженными, но у них было и большое уважение. Им стоит немного поучиться", – сказал Месси.