"В первый день, когда он вошел в раздевалку, я не решился посмотреть ему в глаза. Я знал все, что сделал Тьерри в Англии, и вдруг мы оказались в одной команде.

ПСЖ – это команда Мбаппе, но сейчас там слишком много дирижеров, – Анри

То, что я чувствую к Тити, можно описать как восхищение. Я любил Анри. Легкость в завершении действий, то, как он двигается к воротам... Он производит впечатление, будто это все от природы. Его движение, его дриблинг, последнее касание – это все плавно, пропорционально", – цитирует Месси Mirror со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, Анри перебрался в Барселоне летом 2007 года. В своем дебютном сезоне на Камп Ноу француз забил 19 голов. В следующем году он в составе каталонцев выиграл чемпионат Испании, завоевал Кубок Испании и стал победителем Лиги чемпионов.

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