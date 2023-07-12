"Если честно, я не знаю, когда завершу в сборной. Думаю, это произойдет в момент, когда должно произойти. В последнее время я достиг всего, поэтому теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет правильный момент, чтобы уйти.

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Уверен, это произойдет скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда наступит подходящий момент. Я двигаюсь с каждым днем, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает. Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена, но теперь удалось выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пора наслаждаться", – приводит слова Месси Goal.

Напомним, 36-летний аргентинец решил перебраться в Интер Майами, чтобы отдохнуть от большого давления европейского футбола. За сборную Лео выступает уже 18 лет – 175 матчей, 103 гола и 56 ассистов.

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