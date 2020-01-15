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Месси – о соперничестве с Роналду: Когда он играл за Реал, наши матчи были особенными

15 января 13:47 159 Читати українською
Месси – о соперничестве с Роналду: Когда он играл за Реал, наши матчи были особенными
Криштиану Роналду и Лионель Месси / ESPN

Лидер Барселоны Лионель Месси вспомнил период соперничества с Криштиану Роналду, когда португалец выступал за мадридский Реал.

"Это было особенное соперничество, и оно навсегда останется в памяти людей, потому что продолжалось в течение многих лет, хотя выступать на таком уровне так долго – очень непросто. Мы играли в очень требовательных командах, в лучших в мире.

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Равная борьба продолжалась долгие годы. Думаю, она останется в памяти людей навсегда. Спортивное противостояние между нами было приятным на личном уровне, и, думаю, люди тоже получали удовольствие, независимо от того, фанаты Барсы это, Реала или просто посторонние болельщики.

Безусловно, когда Криштиану играл за Реал, наши матчи были особенными. Матчи с Реалом всегда важны, но с Роналду они были еще более особенными. Теперь это в прошлом, и нужно двигаться дальше", – сказал Месси в интервью DAZN.

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