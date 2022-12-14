"Я горжусь тем, что могу завершить свою карьеру на чемпионате мира, сыграв в этом финале. То, что я переживаю сейчас, это что-то невероятное. Бесспорно, в воскресенье будет моя последняя игра на чемпионате мира. До следующего турнира в 2026 году еще много времени, и я не думаю, что мне это удастся. Поэтому я надеюсь завершить наилучшим образом.

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Первая игра на турнире стала для Аргентины очень тяжелым ударом, потому что мы прервали длительную серию без поражений. Такое начало чемпионата мира стало очень трудным испытанием для нас. Но команда еще раз показала, насколько она сильна", – цитирует Месси Marca.

Финал чемпионата мира-2022 сыграют в воскресенье, 18 декабря. Это будет второй финал для Лионеля Месси – в 2014-м Аргентина проиграла Германии (0:1). Во впечатляющей коллекции трофеев 35-летнего нападающего не хватает только титула чемпиона мира.

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