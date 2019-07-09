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"Месси – мой друг, но своими словами он проявил неуважение к сборной Бразилии", – Дани Алвес

16:02 73 Читати українською
"Месси – мой друг, но своими словами он проявил неуважение к сборной Бразилии", – Дани Алвес
Лионель Месси против Дани Алвеса / AS

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес ответил на критику КОНМЕБОЛа со стороны своего экс-партнера Лионеля Месси.

"Месси – мой друг, но это не значит, что он не может ошибаться. Возможно, все это он сказал в тот момент, когда был в ярости, но я с ним все равно не согласен.

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На мой взгляд, он продемонстрировал, что не уважает сборную Бразилии. Я его друг, я всегда говорю ему правду. И сейчас считаю, что Лионель ошибся", – рассказал Алвес в комментарии AS.

Напомним, Месси раскритиковал судейство на Копа Америка, заявив, что все подстроено ради победы сборной Бразилии на турнире. Кстати, именно "селесао" и получили трофей, обыграв в финале Перу (3:1).

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Дани Алвес Дани Алвес Лионель Месси Лионель Месси Бразилия Бразилия Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Мир
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