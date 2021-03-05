Форвард Барселоны Лионель Месси получил звание лучшего футболиста чемпионата Испании по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.

Барселона – Севилья: сумасшедшая реакция Месси на гол Пике – сигнал для ПСЖ?

В прошлом месяце 33-летний аргентинец сыграл в 5-ти матчах Примеры, в которых отличился 5-ю голами. Стоит отметить, что на награду также претендовал конкурент Лунина в Реале – Тибо Куртуа.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 23 поединка, в которых отметился 19-ю голами и 4-мя ассистами.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео