Месси – лучший игрок Ла Лиги в феврале
20:13 - Читати українською
Руководство Примеры подводит итоги прошедшего месяца.
Форвард Барселоны Лионель Месси получил звание лучшего футболиста чемпионата Испании по итогам февраля, сообщает официальный сайт турнира.
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В прошлом месяце 33-летний аргентинец сыграл в 5-ти матчах Примеры, в которых отличился 5-ю голами. Стоит отметить, что на награду также претендовал конкурент Лунина в Реале – Тибо Куртуа.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 23 поединка, в которых отметился 19-ю голами и 4-мя ассистами.
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