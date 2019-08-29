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Месси – лучший форвард Лиги чемпионов сезона-2018/19

20:10 72 Читати українською
Месси – лучший форвард Лиги чемпионов сезона-2018/19
Лионель Месси / фото из соцсетей

УЕФА во время церемонии жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов традиционно называет лучших исполнителей прошлого розыгрыша турнира.

Лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал капитан Барселоны Лионель Месси.

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Напомним, что в прошлом сезоне Месси вместе с Барселоной смог дойти до полуфинала турнира, где каталонцы уступили Ливерпулю.

На счету аргентинца 10 поединков, в которых он забил 12 голов и отдал три голевые передачи.

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