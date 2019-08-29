Месси – лучший форвард Лиги чемпионов сезона-2018/19

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"Шансов на первое место я не вижу". Мирон Маркевич оценил соперников Шахтера в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 21:00 511
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Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона в Лиге чемпионов с двумя историческими рекордамиЛига чемпионов — 20:30 169
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Лига чемпионов 2019/20: Шахтер узнал соперников в групповом турниреУкраина — 19:56 911