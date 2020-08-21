"Месси – это Барселона, а Барселона – это Месси": Куман надеется сохранить Лионеля в каталонском гранде

"Я бы тоже был расстроен, если бы проиграл Баварии со счетом 2:8. Я много общаюсь с Пепом Гвардиолой, и он рассказывал, что работать с Месси – это прекрасно. У него характер победителя. Если он не выиграет, то его это раздражает.

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Мне нужно убедиться в том, что он чувствует себя важным. Он должен закончить карьеру здесь, потому что он – это Барселона, а Барселона – это Месси", – отметил Куман в интервью изданию Noc.

Напомним, после провального сезона Барселоны Лионель озвучил желание покинуть родную команду. Однако, зарплатные аппетиты аргентинца будут по карману лишь немногим клубам – назывались Интер, ПСЖ и Манчестер Сити.

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