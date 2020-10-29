"Месси – Гарри Поттер в футболе, я выброшу телевизор после завершения его карьеры", – Вьери
Экс-форвард Ювентуса Кристиан Вьери остался впечатлен игрой Лионеля Месси против своей бывшей команды (0:2) в Лиге чемпионов.
"Барселона была невероятной. Они могли легко забить шесть-семь голов, сыграли фантастически.
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Месси – волшебник, Гарри Поттер от футбола. Когда он перестанет играть, я выброшу телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix, вот и все. Потому что когда Месси закончит, больше не на что смотреть.
И Барселона, которую видел я и все остальные, просто невероятная. Когда у тебя такая десятка, это просто безумие", – цитирует Вьери AS.
В группе G Лиги чемпионов Барселона лидирует с 6-ю очками, Ювентус - 2-й (3 балла).
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