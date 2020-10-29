"Барселона была невероятной. Они могли легко забить шесть-семь голов, сыграли фантастически.

Месси в установил исторический рекорд в Лиге чемпионов по забитым голам

Месси – волшебник, Гарри Поттер от футбола. Когда он перестанет играть, я выброшу телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix, вот и все. Потому что когда Месси закончит, больше не на что смотреть.

И Барселона, которую видел я и все остальные, просто невероятная. Когда у тебя такая десятка, это просто безумие", – цитирует Вьери AS.

В группе G Лиги чемпионов Барселона лидирует с 6-ю очками, Ювентус - 2-й (3 балла).

Барселона разобрала Ювентус и возглавила группу Динамо – ночной кошмар Мораты с незасчитанным хет-триком