Месси – автор самого красивого гола в истории Барселоны по версии болельщиков

Нападающий Барселоны Лионель Месси удостоился очередного признания от фанатов каталонского клуба.

31-летний аргентинский гений был признан болельщиками Барселоны автором самого красивого гола в истории "больше чем клуба".

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По итогам опроса, проведенного официальным сайтом "блаугранас", соло-гол Месси в ворота Хетафе (сезон 2006/07) набрал 45% голосов.

Второе и трете место заняли еще два мяча Лео: против Атлетика в финале Кубка Испании (2015) и против Реала в полуфинале Лиги чемпионов (2011).

На четвертом месте оказался Серхи Роберто, который забил решающий гол во время легендарного камбэка с ПСЖ (6: 1) в рамках 1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17.

Отметим, что в голосовании приняли участие более 500 тысяч человек из 150 стран мира.

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