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Месси 13 лет назад забил легендарный гол в стиле Марадоны

19:15 115 Читати українською
Месси 13 лет назад забил легендарный гол в стиле Марадоны
Лионель Месси против Хетафе / фото с открытых источников

Ровно 13 лет назад нападающий Барселоны Лионель Месси забил очень красивый гол в ворота Хетафе.

18 апреля 2007 Барселона встречалась с Хетафе в полуфинале Кубка Испании. 19-летний Месси подхватил мяч на своей половине поля, обыграл четырех соперников и вратаря, а затем отправил мяч в пустые ворота. Отметим, что тот поединок Барселона выиграла со счетом 5:2, но в ответном матче проиграла 0:4 и неожиданно вылетела из турнира.

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Тот гол немало болельщиков и журналистов считают лучшим в карьере Месси. К тому же он очень похож на взятие ворот, которое организовал Диего Марадона в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота сборной Англии.

К слову, сейчас в активе Месси 718 сыгранных матчей за Барселону во всех турнирах, в каких Лео отличился 627 забитыми мячами.

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