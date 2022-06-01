"Те, кто были под москалем, прекрасно понимают, кто это и что это. У меня мама – чистая полячка, у меня есть карта поляка, у меня кровь смешанная какая-то. Поляки знают, что такое попасть под москаля.

"Сказал ему: "Учи украинский язык", – Яремчук отказался общаться с российским журналистом

Мы на западе идентифицированы, мы знаем, кто мы. Знаем, что мы – украинцы. Моя мама была репрессирована, 11 лет прожила где-то в Бурятии, за Улан-Удэ. Она уже позже мне все это рассказала. Тогда был Советский союз – ребенку боялись говорить такие вещи. Она рассказала, как их месяц везли в товарном вагоне.

Мы четко понимаем, кто мы. А вот эти "какая разница", или еще что-то там... Мы должны себя идентифицировать – украинец ты или кто? Поляки рождаются поляками. Они четко знают, кто они. У нас сейчас есть безумный исторический шанс стать действительно суверенным государством", – рассказал Зуб в эфире программы "Ще прийде час" на YouTube-канале Карпат.

Напомним, в прошлом году ветеран Карпат пережил сложную операцию на сердце, которая длилась 9 часов. Кроме львовского клуба, Роман Зуб поиграл за Прикарпатье, Ниву Винница, Зарю, Волынь и другие клубы. Имеет опыт выступлений и за рубежом – в 1993 году поиграл за варшавскую Легию.

Россия напала на Украину: хорватский сценарий для УПЛ, Ахметов тормозит топ-трансфер украинца (LIVE)