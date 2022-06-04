Бывший игрок Шахтера, Карпат и ряда других клубов Василий Кобин рассказал, как проводил время в Ужгороде, когда выступал за Закарпатье.

"Я нагулялся еще в Ужгороде, когда получил 1500 долларов зарплаты. Месяц из клубов просто не выходил. В один прекрасный момент я предстал перед зеркалом, и сказал себе: "Стоп. Так мы закончим в Ужгороде".

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У меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов. У меня была цель, я к ней шел", – рассказал Кобин в интервью Вацко Live.

Добавим, что за свою игровую карьеру Василий выступал за Закарпатье (позже – Говерлу), Карпаты, Шахтер, Металлист, Шахтер Солигорск, Верес, Тобол и Минай.

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