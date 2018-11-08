"Мерзкий обманщик", – Андронов эмоционально прокомментировал симуляцию Стерлинга в матче с Шахтером

Российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал симуляцию вингера Манчестер Сити Рахима Стерлинга, которая привела к пенальти в ворота Шахтера.

"Стерлинг пополняет список мерзких обманщиков, которым не только в футбол играть – но и жить в юбке. Добро пожаловать в клуб!", – написал Андронов в своем Twitter.

Манчестер Сити – Шахтер – видео голов

На 24-й минуте Стерлинг ворвался в штрафную споткнулся об газон и упал. Хорошо знакомый украинцам арбитр Кашшаи не колеблясь указал на точку, несмотря на откровенную симуляцию от вингера Сити, которого даже близко не трогал ни Матвиенко, ни Пятов. Габриэль Жезус уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Напомним, Шахтер вчера с разгромным счетом проиграл Манчестер Сити со счетом 0:6 в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.