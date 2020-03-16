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Мертенс поддерживает форму с помощью вина

06:00 68 Читати українською
Мертенс поддерживает форму с помощью вина
Мертенс / Фото из открытых источников

Форвард Наполи Мертенс оригинально подошел к способу личных тренировок.

Пока европейский футбол парализован из-за коронвируса, а Серия А отменила все матчи до 3 апреля, Мертенс старается держать себя в форме.

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Нападающий Наполи опубликовал в Instagram видео, где он приседает с огромной бутылкой вина.

"Мой самый важный жизненный девиз: "Немного вина – это решение многих проблем", – подписал видео Мертенс.

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Теги
коронавирус Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи Италия Видеоновости
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