Нападающий Наполи Дрис Мертенс снова вписал свою фамилию в историю неаполитанского клуба.

Гол в ворота Лацио стал 102-м для бельгийца в составе Наполи в рамках чемпионата Италии, сообщает Gracenote.

Дубль Инсинье в видеообзоре матча Наполи – Лацио – 5:2

Таким образом, Мертенс сравнялся с Антонио Вояком за этим показателем и укрепил свои позиции на вершине рейтинга лучших бомбардиров Наполи во всех соревнованиях – 135 мячей. Второе место занимает Марек Гамшик, который забил 121 гол за неаполитанцев.

В текущем сезоне Мертенс провел 32 матча в составе Наполи во всех соревнованиях, записав в свой актив 10 голов и 9 ассистов.

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