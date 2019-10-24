Мертенс опередил Марадону в списке бомбардиров Наполи

Нападающий итальянского Наполи Дрис Мертенс надолго запомнит поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга (3:2).

Дубль бельгийца позволил ему обойти легендарного Диего Марадону в списке лучших бомбардиров в истории Наполи, сообщает Opta Sports.

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Голы Мертенса в ворота Зальцбурга стали 115-м и 116-м в футболке партенопейцев. Теперь 32-летний нападающий имеет в активе на один гол больше Марадоны и занимает 2-е место в списке бомбардиров Наполи всех времен. Больше забивал только словацкий полузащитник Марек Гамшик. В его активе 121 мяч.

Отметим, что сезон 2019/20 является для Мертенс уже 7-м на Сан-Паоло. В свою очередь Диего Марадона провел в Неаполе те же семь сезонов.

What a night pic.twitter.com/xkvO7ShUY2 — Dries Mertens (@dries_mertens14) October 24, 2019

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