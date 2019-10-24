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Мертенс опередил Марадону в списке бомбардиров Наполи

15:00 26 Читати українською
Мертенс опередил Марадону в списке бомбардиров Наполи
Дрис Мертенс / LaPresse

Нападающий итальянского Наполи Дрис Мертенс надолго запомнит поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга (3:2).

40’ Эрлинг Холанд
72’ Эрлинг Холанд
 
Дрис Мертенс 17’
Дрис Мертенс 64’
Лоренцо Инсинье 73’
17’ Дрис Мертенс
40’ Эрлинг Холанд
64’ Дрис Мертенс
72’ Эрлинг Холанд
73’ Лоренцо Инсинье

Дубль бельгийца позволил ему обойти легендарного Диего Марадону в списке лучших бомбардиров в истории Наполи, сообщает Opta Sports.

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Голы Мертенса в ворота Зальцбурга стали 115-м и 116-м в футболке партенопейцев. Теперь 32-летний нападающий имеет в активе на один гол больше Марадоны и занимает 2-е место в списке бомбардиров Наполи всех времен. Больше забивал только словацкий полузащитник Марек Гамшик. В его активе 121 мяч.

Отметим, что сезон 2019/20 является для Мертенс уже 7-м на Сан-Паоло. В свою очередь Диего Марадона провел в Неаполе те же семь сезонов.

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Теги
Лига чемпионов Италия Диего Марадона Диего Марадона Зальцбург - Наполи Марек Гамшик Марек Гамшик Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи
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