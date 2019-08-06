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Мертенс может перебраться в США

11:17 21 Читати українською
Мертенс может перебраться в США
Дрис Мертенс / ФК Наполи

Форвард Наполи Дрис Мертенс может оказаться в МЛС.

Нью-Йорк Сити нацелился на форварда Наполи Дриса Мертенса, сообщает La Voice di New York.

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Контракт футболиста с "партенопейцами" завершается летом 2020 года, и американцы хотят подписать предварительное соглашение.

Бельгиец перебрался в Неаполь в 2013 году и за это время трижды завоевал "серебро" Серии А. В прошлом сезоне забил 16 голов и отдал 11 ассистов.

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