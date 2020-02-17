toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ПСЖ

Мертенс может оказаться в Монако

19:51 39 Читати українською
Мертенс может оказаться в Монако
Дрис Мертенс / LaPresse

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов французского Монако.

Монегаски присоединились к ряду клубов, интересующихся бельгийцем, утверждает Corriere dello Sport.

Монако, обыграв Монпелье, одержал третью победу подряд и приблизился к лидерам

Мертенс летом станет свободным агентом, поэтому уже может вести переговоры с потенциальными работодателями. Монако готов предложить нападающему 2-летний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. Еще 5 млн в евровалюте бронзовый призер ЧМ-2018 получит в качестве подъемных. Наполи стремится удержать Мертенса, но предлагает бельгийцу лишь 4,5 млн. Также он является целью трех английских грандов, а также миланского Интера.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Шахтер получил запрос об аренде бразильского легионера
10:42
687
Теги
Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи Монако Монако Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
29
мин
Милан
21:45
Торино
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук