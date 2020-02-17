Мертенс может оказаться в Монако

Форвард итальянского Наполи Дрис Мертенс попал в сферу интересов французского Монако.

Монегаски присоединились к ряду клубов, интересующихся бельгийцем, утверждает Corriere dello Sport.

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Мертенс летом станет свободным агентом, поэтому уже может вести переговоры с потенциальными работодателями. Монако готов предложить нападающему 2-летний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон. Еще 5 млн в евровалюте бронзовый призер ЧМ-2018 получит в качестве подъемных. Наполи стремится удержать Мертенса, но предлагает бельгийцу лишь 4,5 млн. Также он является целью трех английских грандов, а также миланского Интера.

В нынешнем сезоне Дрис Мертенс провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

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