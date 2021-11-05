"Я пью только красное и белое вино. Вся страна уже знает, что я очень люблю красное, после того, как я его попробовал на день шахтера. Но я в тот день белое пил, может, потому оно так и зашло сильно. Немного в ыпил, меньше бутылки. К сожалению, мой организм очень быстро... Хорошо легло на душу.

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А так я люблю красное вино. Мне нравятся вина, я даже собираю пробки – выпиваю бутылку и забираю пробку, у меня есть коллекция. Тогда пил белое вино Совиньон Блан. Оно хорошее, просто я никогда не ем в самолетах или на таких фуршетах. Там всегда есть канапешки, а я слежу за питанием. Жареное не им, всякие такие штучки не ем, потому что не хочу портить желудок. В результате я выпил несколько бокалов, меня вставило, а вечер закончился не очень", – сказал Шевчук в интервью Пряма червона.

Напомним, 28 мая Вячеслава с признаками алкогольного опьянения задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и усадить его в патрульное авто. Сейчас Шевчук ожидает решения суда.

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