"Результат немного разочаровывает, но если брать во внимание всю игру, то в некоторых моментах мы теряли мяч тогда, когда не должны были, и это не очень хорошо. Между нашими линиями было слишком много пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

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Я бы не сказал, что это похоже на победу. Мы играем, чтобы побеждать и забивать голы. У нас было не так много моментов, но я думаю, что Франция будет относительно довольна результатом, как и мы.

Против такой команды, как Франция, всегда сложно играть. Мы хотим показывать свой футбол и играть дерзко, но нельзя терять мяч так, как это было сегодня вечером. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой еще нужно расти", – цитирует наставника Нидерландов официальный сайт УЕФА.

Также Рональд Куман прокомментировал эпизод с отмененным голом. По мнению тренера "оранье", арбитр матча ошибся.

"Для меня это правильный гол. Хорошо, Дюмфрис был в офсайде. Но посмотрите на эпизод – он не мешал вратарю.

Присутствие рядом игрока ничего в этом моменте не меняло. Когда Симонс нанес удар, Меньян уже ничего не мог сделать, чтобы помешать голу", – приводит слова Кумана RMC Sport.

На 69-й минуте Симонс пробил со штрафного после сейва Майка Меньяна и попал в правый от себя угол. После долгого VAR-просмотра гол не засчитали – из-за активной позиции Дюмфриса перед вратарем.

Нидерланды сыграли с Францией вничью 0:0. В следующем туре "оранье" сыграют с Австрией.

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