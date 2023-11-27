Во втором тайме матча 13-го тура Серии А с Фиорентиной Меньяну стало плохо. Как информирует Corriere della Sera, французский голкипер вышел на игру с гриппом и температурой в 39 градусов.

Милан – Фиорентина – 1:0 – видео гола и обзор матча с дебютом 15-летнего рекордсмена

Несмотря на недуг, Меньян доиграл матч до конца, и даже спас свою команду на последних минутах встречи после удара Роландо Мандрагоры. Тем не менее, его состояние дало о себе знать по ходу матча – из-за плохого самочувствия Майк пролежал на газоне около минуты во втором тайме.

Всего же Меньян спас Милан в игре с Фиорентиной 4 раза. Матч завершился победой "россонери" со счётом 1:0.

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