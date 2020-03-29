"Меня ждет Барселона": Пирло с юмором анонсировал начало тренерской карьеры

Легендарный экс-полузащитник сборной Италии, Милана и Ювентуса Андреа Пирло пошутил о начале тренерской работы с молодежной командой "Старой синьоры".

"Возглавлю ли я молодежку Ювентуса? Нет. Смотри, у меня есть много предложений. Серьезно, у меня наготове штаб, возможно, меня еще за границу позовут.

Пирло начнет тренерскую карьеру в Ювентусе

Меня ждет Барселона. Нет, нельзя допустить ошибку, делая первый выбор. У меня есть предложения", – поделился Пирло в эфире Instagram.

Напомним, ранее La Stampa сообщала, что Андреа начнет свою тренерскую деятельность работой с молодежной командой Ювентуса по завершении текущего сезона.

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