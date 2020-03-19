"Меня вызвали поговорить с президентом в кабинете один на один": Оби Микел – о своем бегстве из Турции

Хавбек Джон Оби Микел прокомментировал разрыв контракта с Трабзонспором, который не хотел отпускать игрока даже в условиях угрозы коронавируса.

"Эта ситуация очень разочаровала клуб. Меня вызвали поговорить с президентом в кабинете один на один. Он попросил меня убрать пост в соцсетях об отказе выходить на поле, но я сказал ему, что не собираюсь этого делать. Это мое мнение, мы живем в свободном мире.

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УЕФА сделал паузу, так почему в Турции продолжают играть? Это совершенно неправильно. Но в Трабзонспоре было другое мнение. Думаю, им все равно. Я объяснил клубу, что мне нужно увидеться с детьми и быть с ними. Они звонили мне каждое утро, плакали по телефону, спрашивали, почему они не могут видеться с друзьями, почему они не могут ни к кому подходить на улице.

Я сказал клубу, что готов отказаться от своего контракта, чтобы быть со своей семьей, помогать миру. Ведь все должны оставаться дома в это время. Могу ли я вернуться в Трабзонспор? Без шансов", – подчеркнул Оби Микел в комментарии The Athletic.

Напомним, под давлением обеспокоенных игроков Турция все же согласилась на временную паузу в чемпионате.

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