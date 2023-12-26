– Помню, как вскоре после завершения карьеры игрока вы мне сказали, что мечтаете поработать тренером в украинском футболе. Выходит, мечтам суждено сбываться?

– Это действительно так: моя мечта сбылась. И я очень рад, что вернулся в Украину. Могу сказать, что после трех лет, прошедших с момента моего отъезда из страны, меня в Ужгороде встретили как Гвардиолу.

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Даже не могу выразить словами, как это приятно, когда тебя так встречают! Это проявлялось в доброте, искренности и внимании со стороны людей, которые меня встретили. Если же мне еще и добиться такого результата, как у Гвардиолы, то все будет идеально, – цитирует Любеновича UA-Football.

Напомним, Минай пошел на зимнюю паузу в турнирной таблице УПЛ последним, набрав всего 6 очков (имеет один матч в запасе).

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