"Конечно, был провальный старт. Не ожидали такого. Есть причины. Все критикуют меня – и правильно делают, потому что нет результата. Я к этому отношусь нормально. Мы должны были выходить из этой группы. Никаких отмазок не будет – ответственность за результат исключительно на мне.

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Но я сосредоточен на подготовке футболистов, на понимании игры национальной сборной – это главная задача для меня. А немедленный результат, чтобы выйти и выиграть, но чтобы через некоторое время игроки пропали... Это неправильно. Мне важнее, чтобы игроки росли в цене и становились футболистами высокого класса", – сказал Ротань в эфире Профутбол Digital.

Напомним, за два тура до финиша отборочного турнира Украина досрочно потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2021. Однако наших футболистов все же ожидают противостояния с командами Мальты (13 ноября) и Северной Ирландии (17 ноября).

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