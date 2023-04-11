"Моуринью наплевать на футбол. Это отстой, как и то, в какой он футбол играет со своими командами. Я поссорился с Ливаей, мы обо всем поговорили, а через два дня стали друзьями, как раньше. Мама научила меня ничего не бояться, и я спорил с 30 тысячами человек.

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Скажи своему шпиону, что там было двадцать, вставших на пути, и между мной и Ливаей не было физического противостояния. Они меня не избивали. Скажи своему кролику, что он рассказывает тебе дерьмо. Меня в жизни никто не избивал. Может мне повезло, но я никогда ничего и никого не боялся", – цитирует игрока Marca.

Напомним, что Моуринью, отвечая на критику со стороны бывшего нападающего, намекнул, что во время выступлений Кассано за Интер он подрался с Марко Ливаей.

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