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"Меня уже тошнит от этой ситуации": Липпи призвал Италию не бояться возобновления футбола

22:30 8 Читати українською
"Меня уже тошнит от этой ситуации": Липпи призвал Италию не бояться возобновления футбола
Марчелло Липпи / Reuters

Легендарный экст-тренер сборной Италии Марчелло Липпи считает, что худшие ужасы коронавируса уже позади.

"Меня уже тошнит от этой ситуации, она действительно раздражает меня. Каждый день мы слышим, что мы все вместе, но потом каждый делает то, что хочет, как на научном, так и на политическом уровне. Мы в 2020 году, мы можем отправить зонды на Марс, но мы не можем найти вакцину от коронавируса?

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Почему бы нам не позволить футболу возобновиться? Ситуация уже не такая, как два месяца назад, когда мы были разрушены этим цунами, теперь вирус потерял силу, и больницы могут самоорганизоваться. В футболе столько демагогии. Это огромная индустрия, и к ней нужно относиться именно так", – приводит слова Липпи Football Italia.

Напомним, Серия А уже объявила дату возвращения матчей – 13 июня. Сегодня (16 мая) сезон возобновила Германия.

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Италия Марчелло Липпи Марчелло Липпи коронавирус
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