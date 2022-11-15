"Когда пришел Де Дзерби, меня тоже иногда выгоняли с поля. Доходило до того, что меня уже начинали шантажировать. Ко мне подходил ассистент Де Дзерби и говорил: "Если ты его уважаешь, то покинь сейчас поле". Учитывая, как я к нему относился и отношусь, то приходилось уходить.

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Было грустно, когда Де Дзерби ушел из Шахтера. Не все мы сказали, что могли сказать вместе. Он очень хорошо ко мне относился. "Или я выведу Мудрика на новый уровень, или я не тренер", – эти его слова о многом говорят.

До сих пор поддерживаю связь с Де Дзерби. Да, он зовет в Брайтон, но там не только со мной нужно общаться", – сказал Мудрик в эфире YouTube-канала Влады Седан.