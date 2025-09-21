"Меня услышали в сердце Динамо": Кравец подытожил спор с руководством киевского клуба
Бывший нападающий "бело-синих" и советник Игоря Суркиса Артем Кравец поблагодарил болельщиков Динамо за поддержку.
Недавно Артем Кравец дал интервью Игорю Бурбасу, в котором рассказал о коррупции в клубной академии "бело-синих". В Динамо отреагировали на заявление Кравца, заявив, что сотрудничество с ним прекращено навсегда.
После скандального интервью экс-футболист обратился к болельщикам Динамо в своем Instagram.
"Люди, вы просто невероятные. Спасибо вам за все комментарии и сообщения в директ. Меня не услышали в структуре Динамо, но меня услышали в его сердце – меня услышали те, кто его действительно любит. Благодарен каждому", – написал Кравец.
Напомним, что Артем Кравец был советником Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола. Однако в августе стало известно, что бывший нападающий покинул клуб.
