"Наверное, я все-таки должен был оказаться в Киеве. Когда играл в ФК Харьков, мне поступило два предложения – от Шахтера и Динамо. Я сидел в кабинете президента ФК Харьков Виталий Данилова, и у меня было десять минут на размышление. Я выбрал Шахтер, несмотря на то, что в то время Динамо было более узнаваемым брендом, чем "горняцкий" клуб. Переход прошел молниеносно. На следующий день я уже был в Донецке, прошел медобследование и подписал контракт.

Полузащитник Динамо продолжит карьеру в чемпионате России

Не могу сказать, что переход в Динамо был ошибкой. Это был скорее спонтанный переход, возможно, немного необдуманный. Но меня убедил Ребров, сказал, что я ему нужен. У меня было несколько вариантов продолжения карьеры после того, как мы не договорились по новому контракту с Шахтером. Другие варианты приводить уже нет смысла. Я выбрал Динамо", – приводит слова Гладкого Dynamo.kiev.ua со ссылкой на интервью журналу "Футбол".

Напомним, Динамо подписало форварда Шахтера летом 2016 на правах свободного агента. Гладкий провел за киевлян лишь 8 матчей, голами не отличался.

"Безуса покарали занадто жорстко": кому симпатизував арбітр, що з Жерсоном і чому Супрязі далеко до Лєвандовскі