"Какой будет победа Украины? Очень надеюсь, что яркой. Я уже пообещал своим игрокам три дня выходных, когда объявят победу, независимо от календаря соревнований. Так что меня тоже три дня не ищите.

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Не так уж и много? Футболисты ежедневно тренируются, и три дня для них как отпуск, а его нужно заслужить. Потому три дня – это железно, а там уже как пойдет", – сказал Дулуб в комментарии FanDay.

Напомним, Львов после 4-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на десятой строчке, имея в своем активе 4 очка.

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