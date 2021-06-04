"Все в Мадриде знают, что Анчелотти дал клубу. Он выиграл Лигу чемпионов с этим составом и знаком со многими игроками. Мы знаем, что это тренер с большим опытом.

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Он знает город и болельщиков. Я думаю, вместе мы достигнем больших целей. Мы не знакомы лично, но я слышал, что это очень приятный человек, который просто хочет побеждать. Этого хотим и мы. Я получу возможность поработать с ним. Это хорошо.

Работать рядом с Зиданом, когда он был тренером Реала – это лучшее чувство. Меня тренировал мой кумир. Что может быть лучше? – цитирует Азара RTBF.

Напомним, Анчелотти перешел в Реал из Эвертона, но ранее тренировал "сливочных" – с 2013-го по 2015 год. После ухода из Королевского клуба Карло также возглавлял Баварию и Наполи.

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