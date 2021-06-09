"Меня сравнивают с Эминемом и Гаскойном", – Фоден объяснил кардинальную смену имиджа перед Евро-2020
00:35 - Читати українською
Английский хавбек Хавбек Манчестер Сити Фил Фоден точно запомнится болельщикам на Евро.
"Во-первых, у меня была одна и та же прическа целую вечность, поэтому я хотел чего-то нового. Утром я проснулся и увидел в сети все эти сравнения с Гаскойном и Эминемом.
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Я помню, как смотрел по телевизору матчи с Гаскойном.Було бы неплохо, если бы я попытался проявить себя на поле, как он", – цитирует Фодена The Sun.
Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Англии встретится с Чехией, Хорватией и Шотландией.
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