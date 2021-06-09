"Во-первых, у меня была одна и та же прическа целую вечность, поэтому я хотел чего-то нового. Утром я проснулся и увидел в сети все эти сравнения с Гаскойном и Эминемом.

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Я помню, как смотрел по телевизору матчи с Гаскойном.Було бы неплохо, если бы я попытался проявить себя на поле, как он", – цитирует Фодена The Sun.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборная Англии встретится с Чехией, Хорватией и Шотландией.

Євро-2020: Англія на піку людських ресурсів, правильні фази Хорватії та Чехії, відродження Шотландії – прев'ю групи D