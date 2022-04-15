"Когда твой друг болеет, ты сразу едешь его навестить. Приехать в Украину и поддержать вас в этой войне – это меньше из того, что я мог сделать.

Павелко: Это не война, а психическое безумие против нашего государства нашествия тупых ублюдков

Если ты не живешь в Украине, трудно представить всю трагичность бедствия, которое наделала здесь война. То, что рассказал и показал мне Андрей Павелко, меня шокировало. Теперь моя миссия – рассказать об этой агрессии в Европе. Всем, кто до сих пор этого не осознал", – сказал Баранка в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, чемпионат Украины должен был возобновиться 25 февраля, однако днем ранее Россия подло ворвалась на наши территории и развязала войну.

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