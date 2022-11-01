"Жить в оккупации в Каховке было очень сложно и страшно. Проблемы со всем: от связи и интернета до каких-то продуктов питания. Сложно было решить что-то с адекватным рационом для ребенка, магазины заполнились российскими товарами, связи не стало... Мы начали жить так, будто вернулись назад минимум на 20 лет. Идешь из дома – пишешь записку: "Я пошла по делам туда-то, вернусь в определенный час". Впервые я выходила из дома без телефона, потому что он не имел никакого смысла. Их одноразовую симкарту я так и не купила.

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Многие люди, с которыми я работала, оказались "на подвале". От владельцев медиа до чиновников. Мой бывший коллега уехал на подконтрольную территорию, но продолжал вести патриотический местный телеграмм-канал. Оккупанты его вычислили, пришли к его родителям, застрелили собаку и сказали: "Если он не замолчит, следующими будете вы!".

Ситуация с каждым днем ​​ухудшалась, оккупантов становилось больше, были слышны взрывы и работа ПВО. Надо было как-то прятать от этого ребенка и мы решили переехать. Выбор пал на Арабатскую Стрелку, потому что там тогда было тихо и не было оккупантов. Прожили там больше месяца. Было спокойно, там ходила только гривна, не было военных, не было кучи техники, не летали ракеты над головой. Это меня радовало. Я начала искать дом, чтобы переехать туда на всю осень. Местных почти не осталось, потому найти жилье было очень легко. Люди предлагали низкие цены, понимая, что туда заедет нормальная местная семья, которая хотя бы присмотрит за их жильем.

Где-то в начале августа покой закончился. Сначала россияне стояли только на разбитом мосту, но в какой-то момент все же заехали на Стрелку. Их военные приезжали с какими-то женщинами, отдыхали, пили алкоголь, веселились. Стало очень неспокойно. В самом Счастливцево, где мы жили, появились блокпосты. В небе начали постоянно летать вертолеты, очень низко. Их стало очень много, были какие-то постоянные проверки и остановки, предложения сдать оружие добровольно… Поэтому прятаться на Арабатке был уже не вариант.

Сначала мы планировали ехать на подконтрольную территорию, но периодические обстрелы в Васильевке пугали, я ведь была с ребенком. Через несколько дней через Васильевку поехали наши знакомые и их машину обстреляли. К счастью, все остались живы. В итоге мы рискнули и поехали через Чонгар в Крым, там была уже куча машин.

Я думала, что если они увидят свой идиотский штамп, что я в марте уже пересекала российскую границу, возвращаясь домой из Турции, то будут меньше придираться. Но случилось не так, как думалось. Это был просто ужасный день.

К сожалению, я не могу рассказать все подробности. Мне кажется, что это был самый ужасный день в моей жизни. В конце они еще взяли с меня расписку, что я обязуюсь не разглашать о проделанной со мной работе. Они немного без ума по всем вопросам… Но даже не понимают разницы между спортивной журналистикой и журналистикой в ​​частности. Мой допрос длился восемь часов в вонючем бараке под солнцем, без еды и воды, с ребенком на руках.

Они постоянно упоминали об уголовной ответственности, законах о фейках и других вещах, не имеющих к нам никакого отношения… Хотя объяснить, какое мне дело до их законов, так и не смогли. Все это время они очень давили, говорили, что это из-за меня страдает мой ребенок. В конце концов, я не выдержала и сказала им в отчаянии: "Принимайте уже какое-то решение: выпускайте нас, или везите "на подвал".

Я не знаю, как мой сын это пережил, он был супертерпелив. Сейчас, когда мы уже в безопасном месте (в Бухаресте), и он видит людей в военной или любой похожей форме, то всегда спрашивает меня, хорошие ли это люди", – цитирует Александру Серову Український футбол.

Напомним, в 2014 году Таврия Симферополь прекратила свое существование после аннексии Крыма Россией. Клуб был возрожден в 2016-м в Херсонской области, однако полномасштабное нападение Р снова заставило легендарный клуб исчезнуть из футбольной карты Украины.

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